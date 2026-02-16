https://ria.ru/20260216/vtb-2074712257.html
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
ВТБ увеличил закупки у субъектов МСБ на 27% по итогам 2025 года
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысил 173 миллиарда рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 27%, сообщает пресс-служба банка.
Как сказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова, рост сотрудничества с малым и средним бизнесом способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране.
"В 2025 году банк ВТБ достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объем плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 миллиарда рублей. Наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование", – приводит пресс-служба банка слова Суровой.
Она отметила, что кредитное учреждение будет расширять взаимодействие с сегментом МСП.
Также банк намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках, так и в количественных. Главные катализаторы этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, отмечают в пресс-службе.