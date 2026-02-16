МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска силами ВС РФ продавал украинским военным гуманитарную помощь, поставленную для жителей города, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Город Красноармейск ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года силами российской группировки "Центр".

По данным силовиков, в начале зимы 2024 года украинский капеллан, пастор церкви "Пробуждение" Красноармейска Леонид Литовченко организовал через европейский фонд Solidaritas поставку 62 комплектов одежды с подогревом для временно переселенных жителей города, предварительно записав видеообращение от них и сняв индивидуальные размеры.

"После доставки европейскими сотрудниками фонда гуманитарной помощи (62 комплекта всесезонной одежды) в Красноармейске и подготовки фото- и видеоотчетов, священник осуществил продажу изделий военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ВСУ . Передача комплектов производилась в присутствии вынужденных переселенцев, для которых они предназначались", - сказал собеседник агентства.

Житель Угледара Андрей Добрюк в 2023 году переехал в Красноармейск и как временно переселенный проживал в церкви "Пробуждение".

Он рассказал РИА Новости, что с ними общались плохо говорящие на русском языке иностранцы, показывали коробки с вещами, но после того как иностранцы уехали, все вещи у людей забрали.