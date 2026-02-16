Рейтинг@Mail.ru
Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска продавал гумпомощь бойцам
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 16.02.2026
Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска продавал гумпомощь бойцам
красноармейск, донецкая народная республика, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска продавал гумпомощь бойцам

Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска продавал гуманитарную помощь военным

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Капеллан ВСУ до освобождения Красноармейска силами ВС РФ продавал украинским военным гуманитарную помощь, поставленную для жителей города, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Город Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года силами российской группировки "Центр".
По данным силовиков, в начале зимы 2024 года украинский капеллан, пастор церкви "Пробуждение" Красноармейска Леонид Литовченко организовал через европейский фонд Solidaritas поставку 62 комплектов одежды с подогревом для временно переселенных жителей города, предварительно записав видеообращение от них и сняв индивидуальные размеры.
"После доставки европейскими сотрудниками фонда гуманитарной помощи (62 комплекта всесезонной одежды) в Красноармейске и подготовки фото- и видеоотчетов, священник осуществил продажу изделий военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ВСУ. Передача комплектов производилась в присутствии вынужденных переселенцев, для которых они предназначались", - сказал собеседник агентства.
Житель Угледара Андрей Добрюк в 2023 году переехал в Красноармейск и как временно переселенный проживал в церкви "Пробуждение".
Он рассказал РИА Новости, что с ними общались плохо говорящие на русском языке иностранцы, показывали коробки с вещами, но после того как иностранцы уехали, все вещи у людей забрали.
"После того как европейцы уехали, приезжают люди в военной форме на военных машинах и все забирают, а мы остаемся с тем, с чем были", - сказал беженец.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
