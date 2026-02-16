Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 16.02.2026 (обновлено: 16:33 16.02.2026)
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. ВСУ в Харьковской области используют наемников в качестве заградотрядов и операторов БПЛА, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Те жалобы, которые поступают от местного населения по зверскому отношению, то да, это западные наемники, которые как на сафари. То есть если они не могут вступить в бой, а они, как правило, избегают открытого боестолкновения с нашими военнослужащими. Максимум это оператор дрона, который сидит в безопасном месте, атакует наших солдат и мирных жителей. Либо это люди, которые отстреливают своих бойцов, которые готовы сдаваться в плен, либо сдать позиции", – сказал Ганчев.
Он добавил, что в основном иностранные наемники в Харьковской области являются представителями Франции, Польши, Грузии и стран Прибалтики.
