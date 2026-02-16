Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 16.02.2026
Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области
Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 РИА Новости, 16.02.2026
Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 фев -РИА Новости. Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В некоторых подразделениях ВСУ, которые удерживают оборону в Сумской области, окопы пустуют. Вместо положенных по штату 500 солдат в пехотном батальоне находится около 100, из них в бой готовы идти в лучшем случае 50 солдат, остальные ранены или несут службу в тылу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения на Сумщине, в редких случаях выводят для пополнения и отдыха в тыл в полном составе.
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
ВС России продвинулись в районе Доброполья
Вчера, 09:57
 
Специальная военная операция на Украине Сумская область Вооруженные силы Украины
 
 
