Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области
Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.02.2026
Российские бойцы рассказали о пустующих окопах ВСУ в Сумской области
Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 фев -РИА Новости. Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В некоторых подразделениях ВСУ
, которые удерживают оборону в Сумской области
, окопы пустуют. Вместо положенных по штату 500 солдат в пехотном батальоне находится около 100, из них в бой готовы идти в лучшем случае 50 солдат, остальные ранены или несут службу в тылу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения на Сумщине, в редких случаях выводят для пополнения и отдыха в тыл в полном составе.