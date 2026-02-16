ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 фев -РИА Новости. Окопы ВСУ на ряде участков фронта в Сумской области пустуют из-за 90-процентного недокомплекта, вместо положенных по штату 500 человек в бой могут идти около 50 солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он уточнил, что подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения на Сумщине, в редких случаях выводят для пополнения и отдыха в тыл в полном составе.