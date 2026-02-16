https://ria.ru/20260216/vsu-2074642800.html
В Херсонской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ
В Херсонской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ
Жительница села Райское-2 Херсонской области погибла в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.02.2026
В Херсонской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ
