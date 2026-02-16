Рейтинг@Mail.ru
19:43 16.02.2026
В Москве уволили врачей после гибели роженицы и ребенка в больнице
Новости
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы уволил врачей после гибели роженицы и ребенка в столичной больнице, сообщается на сайте ведомства.
"В ГКБ имени Юдина в результате осложнений во время родов погибла пациентка и ее неродившийся ребенок. Департамент здравоохранения города Москвы провел внутреннюю проверку по факту произошедшей трагедии. Приняты оперативные меры в отношении должностных лиц больницы: главному врачу объявлен выговор, зам по акушерству временно отстранена до выяснения всех обстоятельств, врач и акушерка, оказывавшие медицинскую помощь, уволены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомственный контроль установил, что причиной случившегося стали неверная оценка тяжести состояния пациентки и, как следствие, нарушение протоколов оказания помощи.
"Материалы служебного расследования передаются в правоохранительные органы для всесторонней правовой оценки действий медицинского персонала и определения степени ответственности каждого виновного в этой трагедии. Подобные ситуации абсолютно неприемлемы. Департамент приносит глубокие соболезнования семье и близким погибшей", - подчеркивается в сообщении.
ПроисшествияМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
