https://ria.ru/20260216/volodin-2074754970.html
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:21:00+03:00
2026-02-16T17:21:00+03:00
2026-02-16T17:24:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260216/zhkkh-2074584638.html
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
Володин: Госдума обсудит дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании 17 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект, который направлен на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Соответствующее решение принято Советом ГД
", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Изменения планируется внести в статью 16 Федерального закона "О ветеранах". В соответствии с законопроектом право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году могут получить граждане, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО и имеющие особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.
"Государственная дума продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей наших солдат, офицеров и их близких. Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Госдумы: в этом направлении принято 154 закона, система норм, необходимых для обеспечения целей СВО, постоянно расширяется.