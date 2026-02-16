В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума на пленарном заседании 17 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект, который направлен на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Соответствующее решение принято Советом ГД ", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Изменения планируется внести в статью 16 Федерального закона "О ветеранах". В соответствии с законопроектом право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году могут получить граждане, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО и имеющие особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.

"Государственная дума продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей наших солдат, офицеров и их близких. Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья", - отметил председатель Госдумы.