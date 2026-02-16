Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 16.02.2026 (обновлено: 17:24 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/volodin-2074754970.html
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий - РИА Новости, 16.02.2026
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий
Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:21:00+03:00
2026-02-16T17:24:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260216/zhkkh-2074584638.html
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
В Госдуме обсудят дополнительную поддержку ветеранам боевых действий

Володин: Госдума обсудит дополнительную поддержку ветеранам боевых действий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании 17 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект, который направлен на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Соответствующее решение принято Советом ГД", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
Вчера, 04:18
Изменения планируется внести в статью 16 Федерального закона "О ветеранах". В соответствии с законопроектом право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году могут получить граждане, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО и имеющие особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.
"Государственная дума продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей наших солдат, офицеров и их близких. Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Госдумы: в этом направлении принято 154 закона, система норм, необходимых для обеспечения целей СВО, постоянно расширяется.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий, заявили в ГД
15 февраля, 17:55
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала