09:20 16.02.2026 (обновлено: 10:14 16.02.2026)
Володин предупредил о последствиях решения Европы в отношении смены пола
Володин предупредил о последствиях решения Европы в отношении смены пола
Европейская политика в отношении трансгендеров* приведет к большой трагедии, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.02.2026
Володин предупредил о последствиях решения Европы в отношении смены пола

Володин: решения европейцев в отношении смены пола приведут к большой трагедии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Европейская политика в отношении трансгендеров* приведет к большой трагедии, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В октябре 2025 года Еврокомиссией была представлена стратегия, в которой обозначен курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. <> Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии", — написал он на платформе MAX.
Спикер Госдумы напомнил, что почти в 20 странах Европы возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола либо нет, либо они минимальны. А на днях в Европарламенте прошли дебаты о том, только ли биологические женщины могут рожать детей. По итогам трехчасового обсуждения поправку, где это утверждалось, отклонили.
По мнению Володина, это демонстрирует уровень безумия и деградации: большинство депутатов Европарламента считают, что беременеть могут не только женщины, и уравнивают трансгендерных* женщин в правах с настоящими женщинами.
Еще одно свидетельство морального упадка Володин увидел в рекомендациях, разосланных по британским школам. Там учителей обязали обращаться к детям в возрасте от четырех лет в том роде, который отражает их гендерную идентичность.
"То есть мальчики могут быть девочками. И наоборот", — пояснил спикер Госдумы.
Он добавил, что это сумасшествие не прекратится, пока у власти находятся сегодняшние политики. А они, отметил спикер Госдумы, законодательно закрепляют свои планы по дальнейшему превращению людей в суррогатов.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
