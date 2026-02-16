Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о задержании министра ГО и ЧС Краснодарского края - РИА Новости, 16.02.2026
15:43 16.02.2026
Источник рассказал о задержании министра ГО и ЧС Краснодарского края
Источник рассказал о задержании министра ГО и ЧС Краснодарского края
Задержание подозреваемого в превышении полномочий министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова произошло на вокзале, он намеревался уехать в Сочи
2026-02-16T15:43:00+03:00
2026-02-16T15:43:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
сочи
россия
Источник рассказал о задержании министра ГО и ЧС Краснодарского края

РИА Новости: министра ГО и ЧС Кубани Штрикова задержали на вокзале

КРАСНОДАР, 16 фев – РИА Новости. Задержание подозреваемого в превышении полномочий министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова произошло на вокзале, он намеревался уехать в Сочи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Был задержан на вокзале", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Штриков намеревался отправиться в Сочи, вероятно, в отпуск.
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Штриков был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительной версии следствия, Штриков лоббировал интересы ООО СК "Город" при проведении госзакупок, фирма побеждала в конкурсах на протяжении нескольких лет.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Кубани задержали министра транспорта региона
