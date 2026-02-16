Источник рассказал о задержании министра ГО и ЧС Краснодарского края

КРАСНОДАР, 16 фев – РИА Новости. Задержание подозреваемого в превышении полномочий министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова произошло на вокзале, он намеревался уехать в Сочи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.