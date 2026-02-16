Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат

Он отметил, что делать это необходимо в течение двух недель со дня изменения данных. При этом за несообщение об их изменении гражданину грозит административный штраф до 5 тысяч рублей по части 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".