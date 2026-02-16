https://ria.ru/20260216/voenkomat-2074580518.html
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне, состоящие на воинском учете, должны извещать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, либо места жительства, сообщил РИА Новости зампрокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"В целях обеспечения воинского учета состоящие на нем граждане обязаны сообщать в письменной или электронной форме в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, о новой должности и сведения о переезде на новое место, не подтвержденные регистрацией. А также необходимо извещать о выезде из России
на срок более шести месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что делать это необходимо в течение двух недель со дня изменения данных. При этом за несообщение об их изменении гражданину грозит административный штраф до 5 тысяч рублей по части 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".