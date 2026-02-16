Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат - РИА Новости, 16.02.2026
02:40 16.02.2026
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат - РИА Новости, 16.02.2026
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат
Россияне, состоящие на воинском учете, должны извещать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, либо места жительства,... РИА Новости, 16.02.2026
общество
россия
омская область
ассоциация юристов россии
россия
омская область
общество, россия, омская область, ассоциация юристов россии
Общество, Россия, Омская область, Ассоциация юристов России
Юрист рассказал, в каких случаях россияне обязаны извещать военкомат

РИА Новости: россияне обязаны извещать военкомат о смене семейного статуса

Призывники в областном военном комиссариате Калининграда
Призывники в областном военном комиссариате Калининграда - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Призывники в областном военном комиссариате Калининграда. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне, состоящие на воинском учете, должны извещать военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, либо места жительства, сообщил РИА Новости зампрокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"В целях обеспечения воинского учета состоящие на нем граждане обязаны сообщать в письменной или электронной форме в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, о новой должности и сведения о переезде на новое место, не подтвержденные регистрацией. А также необходимо извещать о выезде из России на срок более шести месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что делать это необходимо в течение двух недель со дня изменения данных. При этом за несообщение об их изменении гражданину грозит административный штраф до 5 тысяч рублей по части 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".
Призывники в сборном пункте военкомата
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
7 июля 2025, 15:51
7 июля 2025, 15:51
 
ОбществоРоссияОмская областьАссоциация юристов России
 
 
