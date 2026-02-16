https://ria.ru/20260216/vodka-2074620142.html
В России в январе выросли продажи водки
В России в январе выросли продажи водки - РИА Новости, 16.02.2026
В России в январе выросли продажи водки
Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 6,08 миллиона декалитров, в то же время... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:09:00+03:00
2026-02-16T10:09:00+03:00
2026-02-16T10:09:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503550_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_bad5d58dd0ac10819d1c19f5c957576d.jpg
https://ria.ru/20260121/vodka-2069266815.html
https://ria.ru/20260131/region-2071381258.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503550_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_275c6da46064229117b336f7adf00ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России в январе выросли продажи водки
Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в январе выросли на 1,9%
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 6,08 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 17,7% и составил 1,7 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Вместе с тем коньяка продали на 0,3% меньше - 1,05 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 62,2%, составив 68,5 тысячи декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в январе 2026 года на 4,1% больше - 10,03 миллиона декалитров.
Одновременно виноградного вина в январе 2026 года реализовали на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4,2 миллиона декалитров. Продажи игристых вин выросли на 4% - до 2,1 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,2% и составила 85 миллионов декалитров.
Общий объем продаж алкогольной продукции в России
в январе этого года составил 16,883 миллиона декалитров, уменьшившись по сравнению с январем 2025 года на 0,5%.