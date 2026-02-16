Рейтинг@Mail.ru
В России в январе выросли продажи водки - РИА Новости, 16.02.2026
10:09 16.02.2026
В России в январе выросли продажи водки
В России в январе выросли продажи водки - РИА Новости, 16.02.2026
В России в январе выросли продажи водки
Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 6,08 миллиона декалитров, в то же время... РИА Новости, 16.02.2026
Новости
В России в январе выросли продажи водки

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в январе выросли на 1,9%

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 6,08 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 17,7% и составил 1,7 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Вместе с тем коньяка продали на 0,3% меньше - 1,05 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 62,2%, составив 68,5 тысячи декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в январе 2026 года на 4,1% больше - 10,03 миллиона декалитров.
Производство водки в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Названы регионы с самым быстрым ростом и спадом производства водки
21 января, 11:44
Одновременно виноградного вина в январе 2026 года реализовали на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4,2 миллиона декалитров. Продажи игристых вин выросли на 4% - до 2,1 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,2% и составила 85 миллионов декалитров.
Общий объем продаж алкогольной продукции в России в январе этого года составил 16,883 миллиона декалитров, уменьшившись по сравнению с январем 2025 года на 0,5%.
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Названы регионы России, где меньше всего покупают водку
31 января, 08:03
 
Россия Экономика
 
 
