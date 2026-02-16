В России в январе выросли продажи водки

Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото

Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов "Перекресток" в Москве

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе этого года выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 6,08 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 17,7% и составил 1,7 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Вместе с тем коньяка продали на 0,3% меньше - 1,05 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 62,2%, составив 68,5 тысячи декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в январе 2026 года на 4,1% больше - 10,03 миллиона декалитров.

Одновременно виноградного вина в январе 2026 года реализовали на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4,2 миллиона декалитров. Продажи игристых вин выросли на 4% - до 2,1 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,2% и составила 85 миллионов декалитров.