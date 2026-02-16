Рейтинг@Mail.ru
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке
14:45 16.02.2026 (обновлено: 14:52 16.02.2026)
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке
Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, владивосток, россия, мчс россии
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке

Во Владивостоке локализовали пожар в частном зоопарке

© Кадр видео из соцсетейПожар в частном зоопарке во Владивостоке
Пожар в частном зоопарке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в частном зоопарке во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска
23 сентября 2025, 22:31
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска
23 сентября 2025, 22:31
Отмечается, что проводится проверка. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.
Представитель прокуратуры рассказал РИА Новости, что зоопарк частный. "(Пожар - ред.) локализован. (Предварительно - ред.) 120 квадратных метров", - сказал он.
Как уточнили в ГУМЧС РФ по региону, огнеборцы ликвидируют возгорание хозпостройки на территории зоопарка "Садгород". "На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание", - говорится в сообщении краевого главка МЧС. В ведомстве подтвердили, что в 21.10 (14.41 мск) пожар локализован на площади около 120 квадратных метров.
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные
24 февраля 2025, 09:07
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные
24 февраля 2025, 09:07
 
