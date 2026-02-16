Пожар в частном зоопарке во Владивостоке

В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что проводится проверка. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.

Представитель прокуратуры рассказал РИА Новости, что зоопарк частный. "(Пожар - ред.) локализован. (Предварительно - ред.) 120 квадратных метров", - сказал он.