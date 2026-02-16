https://ria.ru/20260216/vladivostok-2074708139.html
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке - РИА Новости, 16.02.2026
В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке
Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 16.02.2026
владивосток
россия
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что проводится проверка. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.
Представитель прокуратуры рассказал РИА Новости, что зоопарк частный. "(Пожар - ред.) локализован. (Предварительно - ред.) 120 квадратных метров", - сказал он.
Как уточнили в ГУМЧС РФ
по региону, огнеборцы ликвидируют возгорание хозпостройки на территории зоопарка "Садгород". "На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание", - говорится в сообщении краевого главка МЧС
. В ведомстве подтвердили, что в 21.10 (14.41 мск) пожар локализован на площади около 120 квадратных метров.