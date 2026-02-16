Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Франция и Польша в прошлом году вернулись в число крупнейших поставщиков вина России среди членов Евросоюза, нарастив свои поставки до многолетних рекордов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с 2016 года
14 февраля, 10:05
Следом расположилась Франция, за год нарастившая экспорт в 5,1 раза - до максимальных с 2017 года 34,4 миллиона евро. Прирост вернул ее в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года.
Пятерку замкнула Португалия с 34 миллионами евро - она сократила экспорт в Россию на 18%. Также в число крупнейших поставщиков вошли Германия (246 миллионов евро), Испания (20,1 миллиона) и Литва (10,4 миллиона) они сократили поставки в Россию на 19%, 71% и 44%, соответственно. Замкнули десятку Австрия, нарастившая экспорт вина в РФ в полтора раза - до 5,8 миллиона евро, и Чехия, сократившая поставки на 14% - до 2,1 миллиона.
Титов заявил о "революции вина" в России
30 января, 03:48