Рейтинг@Mail.ru
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 16.02.2026 (обновлено: 02:28 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/vino-2074579096.html
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию - РИА Новости, 16.02.2026
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию
Франция и Польша в прошлом году вернулись в число крупнейших поставщиков вина России среди членов Евросоюза, нарастив свои поставки до многолетних рекордов,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T02:06:00+03:00
2026-02-16T02:28:00+03:00
в мире
россия
франция
польша
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150817/80/1508178001_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_1a4fc60ca52d3e1b2939b0ca903485d9.jpg
https://ria.ru/20260214/postavki-2074351693.html
https://ria.ru/20260130/titov-2071119644.html
россия
франция
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150817/80/1508178001_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d4b5dd7d12081f5736ac792a61ce0322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, польша, евросоюз, евростат
В мире, Россия, Франция, Польша, Евросоюз, Евростат
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

РИА Новости: Франция и Польша до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиноградная лоза и вино
Виноградная лоза и вино - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Виноградная лоза и вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Франция и Польша в прошлом году вернулись в число крупнейших поставщиков вина России среди членов Евросоюза, нарастив свои поставки до многолетних рекордов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, среди стран-членов ЕС больше всего вина в Россию в прошлом году отправили, как и годом ранее, Италия и Латвия. Стоимость поставок составила 207,4 миллиона евро (-16% за год) и 106,7 миллиона евро (-12%), соответственно.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с 2016 года
14 февраля, 10:05
При этом на третье место впервые ворвалась Польша, вытеснив Испанию. Поляки отправили россиянам вина на рекордные за все время торговли двух стран 70,8 миллиона евро - на 21% больше, чем год назад.
Следом расположилась Франция, за год нарастившая экспорт в 5,1 раза - до максимальных с 2017 года 34,4 миллиона евро. Прирост вернул ее в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года.
Пятерку замкнула Португалия с 34 миллионами евро - она сократила экспорт в Россию на 18%. Также в число крупнейших поставщиков вошли Германия (246 миллионов евро), Испания (20,1 миллиона) и Литва (10,4 миллиона) они сократили поставки в Россию на 19%, 71% и 44%, соответственно. Замкнули десятку Австрия, нарастившая экспорт вина в РФ в полтора раза - до 5,8 миллиона евро, и Чехия, сократившая поставки на 14% - до 2,1 миллиона.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов заявил о "революции вина" в России
30 января, 03:48
 
В миреРоссияФранцияПольшаЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала