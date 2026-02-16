Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Франция и Польша в прошлом году вернулись в число крупнейших поставщиков вина России среди членов Евросоюза, нарастив свои поставки до многолетних рекордов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.