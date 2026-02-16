Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны РФ Олег Васенин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей на заседании в Тверском суде Москвы, где слушается дело.

"Признаю вину в предъявленном обвинении, свою позицию выскажу позже", - заявил Васенин.

Как следует из обвинительного заключения, Васенин получил взятку на 19 миллионов рублей, которая ему была передана несколькими частями.

По версии следствия, госзаказчик заключил с ООО "Транслом" контракт по продаже вторичного сырья, контроль за исполнением контракта возлагался на занимавшего тогда пост заместителя начальника ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России Олега Васенина.

Согласно обвинительному заключению, в 2021-2022 годах Васенин получал от представителей ООО "Транслом" взятки за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, в результате чего было похищено свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств. Ранее Васенин работал гендиректором "Транслом".