17:05 16.02.2026
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде

Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны Васенин признал вину во взятках

Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны РФ Олег Васенин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей на заседании в Тверском суде Москвы, где слушается дело.
"Признаю вину в предъявленном обвинении, свою позицию выскажу позже", - заявил Васенин.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
Как следует из обвинительного заключения, Васенин получил взятку на 19 миллионов рублей, которая ему была передана несколькими частями.
По версии следствия, госзаказчик заключил с ООО "Транслом" контракт по продаже вторичного сырья, контроль за исполнением контракта возлагался на занимавшего тогда пост заместителя начальника ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России Олега Васенина.
Согласно обвинительному заключению, в 2021-2022 годах Васенин получал от представителей ООО "Транслом" взятки за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, в результате чего было похищено свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств. Ранее Васенин работал гендиректором "Транслом".
На принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 миллионов рублей.
Андрей Фалейчик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
12 февраля, 17:45
 
ПроисшествияМосква
 
 
