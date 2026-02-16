https://ria.ru/20260216/vina-2074748692.html
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде - РИА Новости, 16.02.2026
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде
Экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны РФ Олег Васенин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей на заседании в Тверском... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:05:00+03:00
2026-02-16T17:05:00+03:00
2026-02-16T17:05:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260213/prokuror-2074149879.html
https://ria.ru/20260212/vzyatka-2073977187.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны признал вину в суде
Экс-замглавы управления спецобъектов Минобороны Васенин признал вину во взятках
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны РФ Олег Васенин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей на заседании в Тверском суде Москвы, где слушается дело.
"Признаю вину в предъявленном обвинении, свою позицию выскажу позже", - заявил Васенин.
Как следует из обвинительного заключения, Васенин получил взятку на 19 миллионов рублей, которая ему была передана несколькими частями.
По версии следствия, госзаказчик заключил с ООО "Транслом" контракт по продаже вторичного сырья, контроль за исполнением контракта возлагался на занимавшего тогда пост заместителя начальника ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России
Олега Васенина.
Согласно обвинительному заключению, в 2021-2022 годах Васенин получал от представителей ООО "Транслом" взятки за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, в результате чего было похищено свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств. Ранее Васенин работал гендиректором "Транслом".
На принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 миллионов рублей.