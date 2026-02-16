https://ria.ru/20260216/vesna-2074676663.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического РИА Новости, 16.02.2026
москва
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Мы уже можем говорить о потеплении в Москве, только это не означает, что будет начало и метеорологической весны. Для полноценной метеорологической весны нужны среднесуточные температуры через 0 градусов и устойчивое положение температуры выше 0 градусов", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что гарантировать сохранение теплой погоды после недели оттепели невозможно.