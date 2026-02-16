Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/vesna-2074676663.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна - РИА Новости, 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:31:00+03:00
2026-02-16T13:31:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849749_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_de4e6af142fdfc60596c717f5d1aa477.jpg
https://ria.ru/20260216/pogoda-2074646875.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849749_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_59d676f07c03e106f55a4f5797355471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Шувалов: весна придет, когда среднесуточная температура будет выше 0 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВетви деревьев в Александровском саду в Москве
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ветви деревьев в Александровском саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву, когда среднесуточная температура воздуха установится выше 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Мы уже можем говорить о потеплении в Москве, только это не означает, что будет начало и метеорологической весны. Для полноценной метеорологической весны нужны среднесуточные температуры через 0 градусов и устойчивое положение температуры выше 0 градусов", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что гарантировать сохранение теплой погоды после недели оттепели невозможно.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
Вчера, 11:43
 
ОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала