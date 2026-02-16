Вакцина от аллергии может стать доступна в 2026 году, рассказала Скворцова

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать общедоступна в 2026 году, рассказала РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Федеральное медико-биологическое агентство делает всё возможное, чтобы вакцина стала общедоступной. Осенью текущего года мы планируем получить временное регистрационное удостоверение. Это позволит ввести аллерговакцину в гражданский оборот, то есть сделать доступной и дать пациентам, страдающим аллергией на пыльцу берёзы и перекрестными пищевыми аллергенами, возможность подготовиться к сезону пыления 2027 года", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос, может ли вакцина стать общедоступной в 2026 году.
Ранее в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России создали рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований. В декабре ФМБА подало заявку на ее регистрацию.