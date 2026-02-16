Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР

СЕУЛ, 16 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье поучаствовал в торжественной церемонии завершения строительства улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР, передает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В замечательном месте района Хвасона в столице Пхеньяне наконец построена улица Сэбёль – своеобразная группа монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свою единственную жизнь для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины – Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в понедельник.

Как отмечается, в церемонии также приняли участие руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, члены центрального руководящего органа партии, члены семей павших бойцов, бойцы зарубежной военной операции, солдаты и офицеры саперного отряда, командиры министерства обороны, военнослужащие частей Народной Армии всех уровней, строители, преподаватели, сотрудники и воспитанники революционных училищ, жители города Пхеньяна.

Согласно информации агентства, Ким Чен Ын ранее инициировал строительство данной улицы для членов семей павших бойцов и лично дал ей название, а также руководил процессом строительства.

Указывается, что 15 февраля на церемонии завершения строительства лидера КНДР встретили командиры войск зарубежных операциях КНА. Ким Чен Ын тепло поздоровался с ними и передал боевой привет всем офицерами и солдатам войск, участвующих в зарубежных операциях.

В ходе мероприятия глава государства выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что новая улица "вписывает в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи" и является предметом гордости города и государства, а также перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства. Кроме того, были запущены торжественные салюты и воздушные шары с красными звездами.

После этого Ким Чен Ын встретился с членами семей павших бойцов, которые будут заселены в новые жилые дома на улице Сэбёль. Погибших военных лидер КНДР назвал "образцовыми патриотами и героями из героев".