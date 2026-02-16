Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР
09:53 16.02.2026 (обновлено: 10:07 16.02.2026)
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье поучаствовал в торжественной церемонии завершения строительства улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в... РИА Новости, 16.02.2026
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын участвовал в открытии улицы в честь бойцов в Курской области

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР
СЕУЛ, 16 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье поучаствовал в торжественной церемонии завершения строительства улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР, передает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно информации агентства, 15 февраля в Пхеньяне состоялась церемония завершения строительства улицы в честь принимавших участие в освобождении Курской области бойцов Корейской народной армии (КНА) под названием "Сэбёль" (в переводе с корейского "новая звезда"). В торжественном мероприятии принял участие и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Торжественная церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
22 августа 2025, 04:06
"В замечательном месте района Хвасона в столице Пхеньяне наконец построена улица Сэбёль – своеобразная группа монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свою единственную жизнь для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины – Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном в понедельник.
© Фото : ЦТАКЦеремония открытия улицы Сэбёль, построенной в честь принимавших участие в освобождении Курской области военных КНДР
Как отмечается, в церемонии также приняли участие руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, члены центрального руководящего органа партии, члены семей павших бойцов, бойцы зарубежной военной операции, солдаты и офицеры саперного отряда, командиры министерства обороны, военнослужащие частей Народной Армии всех уровней, строители, преподаватели, сотрудники и воспитанники революционных училищ, жители города Пхеньяна.
Согласно информации агентства, Ким Чен Ын ранее инициировал строительство данной улицы для членов семей павших бойцов и лично дал ей название, а также руководил процессом строительства.
Указывается, что 15 февраля на церемонии завершения строительства лидера КНДР встретили командиры войск зарубежных операциях КНА. Ким Чен Ын тепло поздоровался с ними и передал боевой привет всем офицерами и солдатам войск, участвующих в зарубежных операциях.
Значок с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на пиджаке члена корейской делегации - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ким Чен Ир "под сердцем": почему в КНДР носят значки и в чем их различие
08:27
В ходе мероприятия глава государства выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что новая улица "вписывает в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи" и является предметом гордости города и государства, а также перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства. Кроме того, были запущены торжественные салюты и воздушные шары с красными звездами.
После этого Ким Чен Ын встретился с членами семей павших бойцов, которые будут заселены в новые жилые дома на улице Сэбёль. Погибших военных лидер КНДР назвал "образцовыми патриотами и героями из героев".
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможность снятия санкций с КНДР
11 февраля, 15:55
 
