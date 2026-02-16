Рейтинг@Mail.ru
В отделениях "Укрпочты" каждую неделю устраивают поджоги, сообщил директор
12:27 16.02.2026
В отделениях "Укрпочты" каждую неделю устраивают поджоги, сообщил директор
Украинцы каждую неделю поджигают отделения "Укрпочты", через которые власти рассылают повестки, сообщил генеральный директор организации Игорь Смилянский. РИА Новости, 16.02.2026
укрпочта, вооруженные силы украины, в мире
В отделениях "Укрпочты" каждую неделю устраивают поджоги, сообщил директор

Смилянский: украинцы каждую неделю поджигают отделения "Укрпочты" из-за повесток

© Фото : УкрпочтаЛоготип "Укрпочты"
Логотип Укрпочты - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Укрпочта
Логотип "Укрпочты". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинцы каждую неделю поджигают отделения "Укрпочты", через которые власти рассылают повестки, сообщил генеральный директор организации Игорь Смилянский.
"Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы ("Укрпочта" - ред.) раздаем повестки", - сказал Смилянский, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
При этом Смилянский признает, что "Укрпочта" относится к военной инфраструктуре и имеет контракт с министерством обороны Украины на распространение повесток, а 100% военнообязанных сотрудников имеют бронирование от призыва.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Украине из-за мобилизации останется только Зеленский, заявил Мирошник
Вчера, 09:31
 
