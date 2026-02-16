В отделениях "Укрпочты" каждую неделю устраивают поджоги, сообщил директор

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинцы каждую неделю поджигают отделения "Укрпочты", через которые власти рассылают повестки, сообщил генеральный директор организации Игорь Смилянский.
"Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы ("Укрпочта" - ред.) раздаем повестки", - сказал Смилянский, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
При этом Смилянский признает, что "Укрпочта" относится к военной инфраструктуре и имеет контракт с министерством обороны Украины на распространение повесток, а 100% военнообязанных сотрудников имеют бронирование от призыва.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.