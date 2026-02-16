Умеров раскрыл, на что рассчитывает Киев на переговорах в Женеве

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины Рустем Умеров заявил, что рассчитывает на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам в рамках нового раунда переговоров по урегулированию на Украине в Женеве.