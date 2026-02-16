Рейтинг@Mail.ru
22:54 16.02.2026
Умеров раскрыл, на что рассчитывает Киев на переговорах в Женеве
Умеров раскрыл, на что рассчитывает Киев на переговорах в Женеве
Умеров раскрыл, на что рассчитывает Киев на переговорах в Женеве

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины Рустем Умеров заявил, что рассчитывает на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам в рамках нового раунда переговоров по урегулированию на Украине в Женеве.
"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе. Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарных вопросов – для продвижения к достойному и устойчивому миру", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине
Вчера, 22:33
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
СМИ запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося на Украине
Вчера, 21:41
 
УкраинаВ миреЖенева (город)КиевРустем УмеровДмитрий ПесковВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
