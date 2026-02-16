https://ria.ru/20260216/ukraina-2074782864.html
На Украине суд рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики
На Украине суд рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики - РИА Новости, 16.02.2026
На Украине суд рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в понедельник рассмотрит жалобу на задержание фигуранта дела о коррупции в энергетике бывшего министра энергетики... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:33:00+03:00
2026-02-16T18:33:00+03:00
2026-02-16T18:33:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_5b28a437032e2d0d80743272fdf2c78c.jpg
https://ria.ru/20260215/rada-2074514115.html
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073498934.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_140:0:1612:1104_1920x0_80_0_0_8efcfbce0c32bf46568e7460436d56d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине суд рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики
На Украине суд рассмотрит жалобу на задержание экс-министра энергетики Галущенко
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в понедельник рассмотрит жалобу на задержание фигуранта дела о коррупции в энергетике бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (Украины НАБУ)
сообщило, что предъявило обвинение Галущенко
в отмывании денег.
"В высший антикоррупционный суд поступила жалоба стороны защиты относительно незаконного задержания бывшего министра энергетики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ВАКС.
В суде уточнили, что рассмотрение жалобы запланировано на понедельник, 16 февраля.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины
с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста Украины.