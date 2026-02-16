Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на фоне обвинений против экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко заявила, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для членства Украины в ЕС.
"Что мы говорили с самого начала – так это то, что борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении в ЕС, за которым мы очень-очень пристально следим и в рамках которого мы попросили Украину провести очень конкретные реформы, которые сейчас предпринимаются", - сказала Пиньо на брифинге.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.