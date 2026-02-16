Рейтинг@Mail.ru
Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074747797.html
Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК
Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.02.2026
Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на фоне обвинений против экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко заявила, что борьба с коррупцией имеет... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:03:00+03:00
2026-02-16T17:03:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
герман галущенко
еврокомиссия
евросоюз
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074499573.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074538588.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, герман галущенко, еврокомиссия, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Герман Галущенко, Еврокомиссия, Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК

Пиньо: Украине надо продолжать бороться с коррупцией для вступления в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на фоне обвинений против экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко заявила, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для членства Украины в ЕС.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На Украине сообщили о задержании экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 12:48
"Что мы говорили с самого начала – так это то, что борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении в ЕС, за которым мы очень-очень пристально следим и в рамках которого мы попросили Украину провести очень конкретные реформы, которые сейчас предпринимаются", - сказала Пиньо на брифинге.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
15 февраля, 17:35
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоГерман ГалущенкоЕврокомиссияЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала