Украина должна бороться с коррупцией для членства в ЕС, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на фоне обвинений против экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко заявила, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для членства Украины в ЕС.

Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.