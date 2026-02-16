США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио

«

"Обычно, когда вы пытаетесь положить конец войне, международное сообщество аплодирует вам. Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне. Но именно это мы и пытаемся сделать. Это то, что мы собираемся продолжать делать до тех пор, пока наша вовлеченность остается позитивной", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.