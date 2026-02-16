Рейтинг@Mail.ru
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074735932.html
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио
Соединенные Штаты продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине, несмотря на то, что некоторые члены международного сообщества осуждают их... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:27:00+03:00
2026-02-16T16:27:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
марко рубио
виктор орбан
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_14b682d7eb6d4d4589acfb9925680ba8.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074712664.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074552337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_239b171a24a0b8533543ec0c8744788a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, женева (город), марко рубио, виктор орбан, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Женева (город), Марко Рубио, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио

Рубио: США будут работать над урегулированием на Украине, несмотря на осуждение

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине, несмотря на то, что некоторые члены международного сообщества осуждают их вовлеченность, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Обычно, когда вы пытаетесь положить конец войне, международное сообщество аплодирует вам. Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне. Но именно это мы и пытаемся сделать. Это то, что мы собираемся продолжать делать до тех пор, пока наша вовлеченность остается позитивной", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский выступил с дерзким требованием к США
Вчера, 14:58
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)Марко РубиоВиктор ОрбанДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала