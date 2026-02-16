Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны

ПРАГА, 16 фев - РИА Новости. Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Согласно данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и передано Украине около 1,5 миллионов единиц боеприпасов, а в 2025 году – около 1,8 миллиона единиц боеприпасов. Планы на 2026 год пока не были официально озвучены.
Весной 2024 года президент Чехии Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, публично озвучил идею о поставках боеприпасов из третьих стран на Украину. При этом Чехия взяла на себя организаторские функции, а ряд западных стран выступил в качестве финансовых доноров.
Новый чешский премьер Андрей Бабиш, под руководством которого движение ANO ("Акция недовольных граждан") выиграло в октябре прошлого года выборы в парламент страны, перед выборами и сразу после них неоднократно заявлял о том, что инициатива по боеприпасам носит непрозрачный характер, и даже предлагал передать ее в НАТО. Затем, после ряда зарубежных встреч, в том числе, с генсеком НАТО Марком Рютте, взгляды Бабиша изменились, и он заявил, что Чехия продолжит участвовать в инициативе в качестве посредника, но без вложения средств из своего госбюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.