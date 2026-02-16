Рейтинг@Mail.ru
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 16.02.2026 (обновлено: 15:51 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074726293.html
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны - РИА Новости, 16.02.2026
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны
Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы, сообщил президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:50:00+03:00
2026-02-16T15:51:00+03:00
в мире
украина
чехия
россия
петр павел
андрей бабиш
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070838049_204:0:3500:1854_1920x0_80_0_0_601b994b0ad331378979fca8f423bdbe.jpg
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074298489.html
https://ria.ru/20260214/evropa-2074317291.html
украина
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070838049_973:0:3445:1854_1920x0_80_0_0_4211f44a4c6125ad4608f620967dcc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, россия, петр павел, андрей бабиш, марк рютте, нато
В мире, Украина, Чехия, Россия, Петр Павел, Андрей Бабиш, Марк Рютте, НАТО
Украина получила 4,4 миллиона снарядов от Чехии, сообщил президент страны

Павел: Украина получила 4,4 миллиона снарядов в рамках чешской инициативы

© REUTERS / Petr Josek SnrФлаги Чехии и ЕС в Праге
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Petr Josek Snr
Флаги Чехии и ЕС в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 16 фев - РИА Новости. Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Согласно данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и передано Украине около 1,5 миллионов единиц боеприпасов, а в 2025 году – около 1,8 миллиона единиц боеприпасов. Планы на 2026 год пока не были официально озвучены.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе
13 февраля, 20:57
"Инициатива принесла Украине порядка 4,4 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В прошлом году их было почти 2 миллиона", - сказал Павел в интервью чешскому изданию Odkryto.cz, которое было опубликовано в понедельник.
Весной 2024 года президент Чехии Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, публично озвучил идею о поставках боеприпасов из третьих стран на Украину. При этом Чехия взяла на себя организаторские функции, а ряд западных стран выступил в качестве финансовых доноров.
Новый чешский премьер Андрей Бабиш, под руководством которого движение ANO ("Акция недовольных граждан") выиграло в октябре прошлого года выборы в парламент страны, перед выборами и сразу после них неоднократно заявлял о том, что инициатива по боеприпасам носит непрозрачный характер, и даже предлагал передать ее в НАТО. Затем, после ряда зарубежных встреч, в том числе, с генсеком НАТО Марком Рютте, взгляды Бабиша изменились, и он заявил, что Чехия продолжит участвовать в инициативе в качестве посредника, но без вложения средств из своего госбюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Европа нуждается во встряске, чтобы прийти в себя, заявил президент Чехии
14 февраля, 00:52
 
В миреУкраинаЧехияРоссияПетр ПавелАндрей БабишМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала