Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074712519.html
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа - РИА Новости, 16.02.2026
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа
Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа, соответствующее грантовое соглашение подписано с Европейским банком реконструкции и РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:58:00+03:00
2026-02-16T14:58:00+03:00
экономика
украина
норвегия
нафтогаз украины
европейский банк реконструкции и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342124_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_0f9d53f88803bbc119b4ccc48dc4795c.jpg
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070860675.html
украина
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342124_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6df066fd287e929489430eceffa2c217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, норвегия, нафтогаз украины, европейский банк реконструкции и развития
Экономика, Украина, Норвегия, Нафтогаз Украины, Европейский банк реконструкции и развития
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа

Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа, соответствующее грантовое соглашение подписано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает компания "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" подписал грантовое соглашение с ЕБРР в размере 85 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку импортного газа для стабильного прохождения зимы, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи... Грант предоставлен правительством Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио заявил, что ежедневно обсуждает с Уиткоффом и Кушнером Украину и Газу
28 января, 20:52
 
ЭкономикаУкраинаНорвегияНафтогаз УкраиныЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала