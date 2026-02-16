Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа, соответствующее грантовое соглашение подписано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает компания "Нафтогаз Украины".