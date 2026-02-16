https://ria.ru/20260216/ukraina-2074712519.html
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа - РИА Новости, 16.02.2026
Украина хочет получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа
Украина рассчитывает получить от Норвегии 85 миллионов евро на закупку газа, соответствующее грантовое соглашение подписано с Европейским банком реконструкции и РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:58:00+03:00
2026-02-16T14:58:00+03:00
2026-02-16T14:58:00+03:00
экономика
украина
норвегия
нафтогаз украины
европейский банк реконструкции и развития
украина
норвегия
Новости
ru-RU
