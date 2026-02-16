Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074708487.html
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Министерство... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:45:00+03:00
2026-02-16T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_486ce4ae9dd6c5fa0b2e21402ef86cab.jpg
россия
харьковская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d035cbe26f3c0b06f7e063d0faf9c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сумская область
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

МО РФ: "Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий-связист
Военнослужащий-связист - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий-связист. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области в зоне проведения СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала