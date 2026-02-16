https://ria.ru/20260216/ukraina-2074708487.html
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Министерство... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:45:00+03:00
2026-02-16T14:45:00+03:00
2026-02-16T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_486ce4ae9dd6c5fa0b2e21402ef86cab.jpg
россия
харьковская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d035cbe26f3c0b06f7e063d0faf9c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сумская область
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
МО РФ: "Север" расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях