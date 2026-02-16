https://ria.ru/20260216/ukraina-2074672837.html
На Украине около 180 населенных пунктов остались без света
Около 180 населенных пунктов Украины осталось без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил на брифинге первый заместитель министра... РИА Новости, 16.02.2026
