ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.02.2026
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:56:00+03:00
2026-02-16T12:56:00+03:00
2026-02-16T14:22:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Запада" за сутки
