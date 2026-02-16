Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 16.02.2026
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
Оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Лысый" рассказал РИА Новости, что он применяет трофейный тяжёлый дрон ВСУ для поражения целей РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Лысый" рассказал РИА Новости, что он применяет трофейный тяжёлый дрон ВСУ для поражения целей боевиков ВСУ на запорожском направлении.
Он рассказал, что они ремонтируют подбитые беспилотники украинских солдат и затем используют их для выполнения боевых задач.
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Священник рассказал, как орел спас российского штурмовика от дрона
Вчера, 02:58
"На последних боевых задачах удалось "бабкой" (украинским дроном "Баба-Яга" - ред.) уничтожить опорные пункты противника, точки взлёта дронов и подвоз боеприпасов", - заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что при выполнении одной из задач было произведено несколько сбросов боеприпасов по выявленным целям.
"Сделал несколько сбросов - получился фейерверк", - добавил оператор.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов
12 февраля, 06:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
