Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
16.02.2026
Оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Лысый" рассказал РИА Новости, что он применяет трофейный тяжёлый дрон ВСУ для поражения целей
Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
В Запорожской области российский военный применяет трофейный дрон
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Лысый" рассказал РИА Новости, что он применяет трофейный тяжёлый дрон ВСУ для поражения целей боевиков ВСУ на запорожском направлении.
Он рассказал, что они ремонтируют подбитые беспилотники украинских солдат и затем используют их для выполнения боевых задач.
"На последних боевых задачах удалось "бабкой" (украинским дроном "Баба-Яга" - ред.) уничтожить опорные пункты противника, точки взлёта дронов и подвоз боеприпасов", - заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что при выполнении одной из задач было произведено несколько сбросов боеприпасов по выявленным целям.
"Сделал несколько сбросов - получился фейерверк", - добавил оператор.