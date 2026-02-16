Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Лысый" рассказал РИА Новости, что он применяет трофейный тяжёлый дрон ВСУ для поражения целей боевиков ВСУ на запорожском направлении.

Он рассказал, что они ремонтируют подбитые беспилотники украинских солдат и затем используют их для выполнения боевых задач.

"На последних боевых задачах удалось "бабкой" (украинским дроном "Баба-Яга" - ред.) уничтожить опорные пункты противника, точки взлёта дронов и подвоз боеприпасов", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что при выполнении одной из задач было произведено несколько сбросов боеприпасов по выявленным целям.