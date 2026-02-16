Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского

Невероятно интересно наблюдать, как в серьезнейших западных СМИ и авторитетных ресурсах на полном серьезе обсуждались и обсуждаются хитросплетения, тайные пружины и глобальные процессы в рамках 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля.

Кто-то с придыханием сообщал, что на этом эпохальном мероприятии зафиксирован "конец мира" и "снос миропорядка". Кто-то бил в колокола, что "между Соединенными Штатами и Европой образовалась глубокая пропасть".

Звучали речи про то, что "Европа больше не будет танцевать под дудку Трампа", а лучше танцевать под своим ядерным зонтиком.

Многие сделали фокус на том, что переговоры по Украине зашли в глубокий тупик, потому что Трамп давит на Киев , а на Москву не хочет.

Широко разошлись отрывки из выступления госсекретаря США Рубио, где он завуалированно предлагал Европе припасть к руке, платить свою долю малую и не отсвечивать, что вызвало священное возмущение: даже приятельница Эпштейна Хиллари Клинтон обвинила Трампа в святотатстве и заявила, что он "предал Запад и Украину".

Все это невероятно важно и увлекательно, но все это не имеет ни малейшего значения, потому что нынешняя конференция в Мюнхене представляла собой финальную часть информационной операции, давно задуманной британскими спецслужбами и киевской шайкой.

Подготовка к конференции стартовала 14 января сего года, когда Минобороны Британии опубликовало доклад своей военной разведки о военных потерях русских на Украине — "более 30 тысяч человек". В месяц. Запомним эту цифру.

Ровно через две недели Зеленский заявил, что "для победы нужно наносить России потери в 50 000 человек в месяц". Это количество якобы "превышает количество ежемесячных подкреплений", и растущие потери должны принудить Москву к мирному соглашению (конечно, на условиях Киева). Опять же запомним цифру "50 000".

Четвертого февраля Зеленский вдруг на пустом месте озвучил цифру потерь ВСУ с начала СВО: 55 000 убитых. За все время.

Одиннадцатого и двенадцатого февраля целый ряд западных СМИ, включая Bloomberg и The Japan Times, опубликовали инсайды "западных чиновников" о том, что "потери России впервые превысили набор солдат".

Тринадцатого февраля немецкое издание Bild разместило интервью с известным гольфистом и по совместительству президентом Финляндии Стуббом, где тот авторитетно заявил, что "только в декабре Украина убила 34 000 русских солдат, которых не смогли заменить".

Четырнадцатого февраля, в день влюбленных в военную статистику, британская разведка обнародовала обновленный отчет о потерях ВС России, и опять звучит цифра "более 30 000 человек в месяц", а сразу после этого на сцену в Мюнхене весь в белом красиво выходит генсек НАТО Рютте и начинает жечь.

Оказывается, "Россия несет сумасшедшие потери — 30-35 тысяч человек в месяц", и таким образом "мы видим, что Украина лучшим образом использует нашу поддержку", и поэтому "Россия не выигрывает эту войну".

К этой теме синхронно подключился немецкий канцлер Мерц ("война закончится только тогда, когда Россия окажется в состоянии экономического и военного краха"), глава Еврокомиссии дер Ляйен ("Это война на истощение. Нам важно давить на Путина") и, конечно, британский пока еще премьер Стармер ("Россия лишь усилится в случае завершения войны на Украине. <…> Ускорившееся перевооружение России после заключения мира только усилит угрозу для Европы").

Итак, по какой-то причине и для какого-то получателя Зеленский и Ко начали заранее формировать мысленные закладки: 1) у России огромные потери (30-35 тысяч в месяц); 2) потерь становится все больше, пополнение не успевает, и очень-очень скоро они дойдут до нестерпимого порога (50 тысяч), после которого Путин обязательно пойдет на попятную; 3) у Украины с 2022 года потерь столько же, сколько у России всего лишь за месяц, то есть ВСУ воюют эффективно и вполне могут перебить всю русскую армию; 4) надо чуток поднажать и додавить гадину, потому что она может отдохнуть и броситься <…> На кого?

На Европу.

И — о чудо и неожиданность! — сразу после такого подготовленного наката на официальном аккаунте Европарламента появляется сообщение, что "Украине одобрен пакет помощи в 90 миллиардов евро", причем оплачиваться в итоге он будет за счет "репараций с России".

Испуганные, а потом вдохновленные Зеленским евродепутаты, и так не отличающиеся особым умом, не смогли посчитать на бумажке несколько цифр.

В декабре 2024 года кровавый клоун заявлял, что потери ВСУ за все время — 43 тысячи человек. Это означает, что с того момента по 5 февраля сего года потери ВСУ составляли в среднем 850 человек в месяц, то есть с учетом сферических 30-35 тысяч у России соотношение потерь составляет 1 к 38 в пользу Украины (где-то от зависти плачет операция "Буря в пустыне").

Комментировать это соотношение — только портить.

Кроме того, краткая калькуляция показывает, что при заявляемых Зеленским темпах бусификации и озвученных им потерях ВСУ сейчас должны быть размером в 2,5 миллиона человек (больше, чем у США). В реальности численность украинской армии сейчас — не более 800 тысяч человек. Куда испарились 1,7 миллиона солдат?

Но это не интересно.