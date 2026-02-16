МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Две партии в Норвегии объединились в политическую касту, чтобы финансировать киевский режим вопреки воле избирателей, пишет норвежский портал Две партии в Норвегии объединились в политическую касту, чтобы финансировать киевский режим вопреки воле избирателей, пишет норвежский портал Steigan

"В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон (около 30 миллиардов долларов. — Прим. ред.) до 2030 года. <…> Правительство не имеет права возлагать на будущий Стортинг (парламент в Норвегии . — Прим. ред.) юридическую ответственность за выделение средств Украине по этой программе. <…> Но программа была основана на межпартийном соглашении. <…> Так Лейбористская и Консервативная партии объединяют политическую касту в Норвегии. Можно голосовать за любую партию на выбор, но политика будет прежней", — утверждается в публикации.

По словам автора статьи, норвежцы могут прекратить утечку средств на Украину, лишь пойдя на радикальные меры.

"Чтобы избежать этих безумных выплат год за годом, избиратели должны либо выгнать всех политиков из Стортинга, либо внутри некоторых партий должно начаться восстание, чтобы треснула основа межпартийного соглашения", — говорится в статье.

В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На 2026 год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).