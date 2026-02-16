Рейтинг@Mail.ru
"Выгнать всех политиков". На Западе пригрозили восстанием из-за Украины
07:21 16.02.2026 (обновлено: 07:28 16.02.2026)
"Выгнать всех политиков". На Западе пригрозили восстанием из-за Украины
"Выгнать всех политиков". На Западе пригрозили восстанием из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2026
"Выгнать всех политиков". На Западе пригрозили восстанием из-за Украины
Две партии в Норвегии объединились в политическую касту, чтобы финансировать киевский режим вопреки воле избирателей, пишет норвежский портал Steigan. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
украина
норвегия
германия
владимир зеленский
дмитрий разумков
евросоюз
верховная рада украины
украина
норвегия
германия
в мире, украина, норвегия, германия, владимир зеленский, дмитрий разумков, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Норвегия, Германия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Выгнать всех политиков". На Западе пригрозили восстанием из-за Украины

Steigan: две партии в Норвегии объединились в касту, чтобы финансировать Киев

© REUTERS / Tim EvansПолиция Миннеаполиса применяет оружие против демонстрантов
Полиция Миннеаполиса применяет оружие против демонстрантов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Tim Evans
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Две партии в Норвегии объединились в политическую касту, чтобы финансировать киевский режим вопреки воле избирателей, пишет норвежский портал Steigan.
"В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон (около 30 миллиардов долларов. — Прим. ред.) до 2030 года. <…> Правительство не имеет права возлагать на будущий Стортинг (парламент в Норвегии. — Прим. ред.) юридическую ответственность за выделение средств Украине по этой программе. <…> Но программа была основана на межпартийном соглашении. <…> Так Лейбористская и Консервативная партии объединяют политическую касту в Норвегии. Можно голосовать за любую партию на выбор, но политика будет прежней", — утверждается в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
По словам автора статьи, норвежцы могут прекратить утечку средств на Украину, лишь пойдя на радикальные меры.
"Чтобы избежать этих безумных выплат год за годом, избиратели должны либо выгнать всех политиков из Стортинга, либо внутри некоторых партий должно начаться восстание, чтобы треснула основа межпартийного соглашения", — говорится в статье.
По сообщению Spiegel, прошедшие в субботу в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились.
В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На 2026 год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, нехватка средств, в том числе на зарплаты украинским военным и вооружение, может возникнуть уже в феврале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
24 января, 08:00
 
В миреУкраинаНорвегияГерманияВладимир ЗеленскийДмитрий РазумковЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
