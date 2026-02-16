Рейтинг@Mail.ru
06:31 16.02.2026
в мире, украина, россия, европа, родион мирошник, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Родион Мирошник, Евросоюз
Мирошник рассказал о смене позиции ЕС по конфликту на Украине

Мирошник: позиция ЕС по конфликту на Украине становится радикальнее

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Позиция Евросоюза по конфликту на Украине становится радикальнее, сложно ожидать ее смягчения или поиска компромиссов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Позиция (Евросоюза - ред.) меняется только в радикальную сторону. Ожидать от них смягчения или поиска компромисса достаточно сложно. Важно понимать, насколько Европа в состоянии финансировать конфликт, какие возможности военно-промышленного комплекса европейских государств будут достаточными, чтобы поддерживать интенсивное противостояние на территории Украины", - сказал Мирошник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский знает, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, заявил депутат
В миреУкраинаРоссияЕвропаРодион МирошникЕвросоюз
 
 
