Мирошник рассказал о смене позиции ЕС по конфликту на Украине
Мирошник рассказал о смене позиции ЕС по конфликту на Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Мирошник рассказал о смене позиции ЕС по конфликту на Украине
Позиция Евросоюза по конфликту на Украине становится радикальнее, сложно ожидать ее смягчения или поиска компромиссов, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 16.02.2026
Мирошник рассказал о смене позиции ЕС по конфликту на Украине
Мирошник: позиция ЕС по конфликту на Украине становится радикальнее