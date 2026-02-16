https://ria.ru/20260216/ukraina-2074586146.html
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 16.02.2026
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T04:43:00+03:00
2026-02-16T04:43:00+03:00
2026-02-16T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, взрыв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Взрыв
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде после воздушной тревоги прогремели взрывы