Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киев преследует по политически мотивированным статьям более 10 тысяч украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В основном это статьи за угрозу территориальной целостности, финансирование терроризма. Это набор статей, по которым киевский режим Зеленского загоняет в тюрьму политически неблагонадежных", - добавил он.