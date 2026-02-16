Рейтинг@Mail.ru
Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 16.02.2026
Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник
Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник
Киев преследует по политически мотивированным статьям более 10 тысяч украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям РИА Новости, 16.02.2026
Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник

Мирошник: Киев преследует более десяти тысяч украинцев по политическим мотивам

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киев преследует по политически мотивированным статьям более 10 тысяч украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина как чистой воды военная диктатура измывается в первую очередь над своим населением. По политически мотивированным статьям, по нашим данным, более 10 тысяч человек прошли и проходят через судебную систему Украины. Украина эти данные скрывает", - сказал Мирошник.
"В основном это статьи за угрозу территориальной целостности, финансирование терроризма. Это набор статей, по которым киевский режим Зеленского загоняет в тюрьму политически неблагонадежных", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
