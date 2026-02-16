https://ria.ru/20260216/ukraina-2074583054.html
Захарова рассказала о терактах ВСУ
Захарова рассказала о терактах ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Захарова рассказала о терактах ВСУ
Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается, чтобы убить гражданских и представителей социальных служб, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
россия
мария захарова
Захарова рассказала о терактах ВСУ
Захарова: Киев после атак на жителей возвращается, чтобы убить людей из соцслужб