Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о терактах ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074583054.html
Захарова рассказала о терактах ВСУ
Захарова рассказала о терактах ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
Захарова рассказала о терактах ВСУ
Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается, чтобы убить гражданских и представителей социальных служб, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T03:36:00+03:00
2026-02-16T03:36:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260216/zakharova-2074582711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала о терактах ВСУ

Захарова: Киев после атак на жителей возвращается, чтобы убить людей из соцслужб

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается, чтобы убить гражданских и представителей социальных служб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того, чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД
03:28
 
В миреРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала