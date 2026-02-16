МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Иностранные наемники теряют интерес к участию в боевых действиях на стороне Украины, так как понимают последствия для их здоровья и жизни, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В последнее время украинский рынок услуг для европейцев и азиатов просел. Интерес к нему упал из-за того, что многие наемники гибнут и получают серьезные ранения. Часть из них бежит с Украины в свои страны, где рассказывают, что происходит в театре военных действий на Украине. Это, конечно, снижает привлекательность для иностранцев приезжать на эту территорию. Украина обречена воевать за счет своего собственного пушечного мяса", - сказал Мирошник.
