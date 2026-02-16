Мирошник заявил, что наемники теряют интерес к войне на Украине

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Иностранные наемники теряют интерес к участию в боевых действиях на стороне Украины, так как понимают последствия для их здоровья и жизни, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.