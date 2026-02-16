МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph раскритиковали заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что они якобы готовы к "ударам вглубь России и вторжению" в случае потенциального конфликта.
"Очередные жесткие заявления от Европы. Полные фантазии, как обычно. Примерно столько же стальной решимости, сколько в слоеном тесте", — отметил читатель.
"Где доказательства, что Россия имеет виды на страны Прибалтики, или это очередная русофобская пропаганда?" — возмутился третий.
"Нет, НАТО этого не сделает. Запад не собирается уничтожать себя в ядерной войне ради страны с населением и ВВП меньше, чем у Бирмингема!" — резюмировал еще один комментатор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
