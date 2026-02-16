Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России - РИА Новости, 16.02.2026
18:44 16.02.2026
"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России
2026-02-16T18:44:00+03:00
2026-02-16T18:44:00+03:00
в мире, россия, европа, эстония, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Эстония, Владимир Путин, НАТО

"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph раскритиковали заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что они якобы готовы к "ударам вглубь России и вторжению" в случае потенциального конфликта.
"Очередные жесткие заявления от Европы. Полные фантазии, как обычно. Примерно столько же стальной решимости, сколько в слоеном тесте", — отметил читатель.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России
Вчера, 17:42
"НАТО угрожает "ударами вглубь", как будто они уже годами не тыкают Россию палкой через дальние атаки Украины", — обрушился с критикой другой.
"Где доказательства, что Россия имеет виды на страны Прибалтики, или это очередная русофобская пропаганда?" — возмутился третий.
"Нет, НАТО этого не сделает. Запад не собирается уничтожать себя в ядерной войне ради страны с населением и ВВП меньше, чем у Бирмингема!" — резюмировал еще один комментатор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
Вчера, 15:57
