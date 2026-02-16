https://ria.ru/20260216/udar-2074671218.html
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Министерство обороны России. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:09:00+03:00
2026-02-16T13:09:00+03:00
2026-02-16T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_bdcd5d37d589fa5f84410e3a079ecfe4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_156:0:2648:1869_1920x0_80_0_0_dd7055d37d50fd769b0e9d12603a8811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС РФ ударили по объектам энергетики и транспорта, использовавшимся ВСУ
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.