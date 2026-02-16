Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/uchenye-2074743568.html
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени - РИА Новости, 16.02.2026
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени
Риск развития деменции, мигрени и депрессии возрастает при потреблении ультраобработанных продуктов, такой вывод сделали ученые Сеченовского университета по... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:47:00+03:00
2026-02-16T16:47:00+03:00
алексей данилов
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_98071b1c3cdf9b08fc56bb1596525a04.jpg
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
https://ria.ru/20250918/gipertoniya-2042615516.html
https://ria.ru/20260215/bliny-2074486626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_250:0:5242:3744_1920x0_80_0_0_939ae0ce5420858989f6b163a95b04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей данилов, здоровье - общество, россия
Алексей Данилов, Здоровье - Общество, Россия
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени

Риск развития деменции возрастает при потреблении ультраобработанных продуктов

© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / Maridav
Головная боль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Риск развития деменции, мигрени и депрессии возрастает при потреблении ультраобработанных продуктов, такой вывод сделали ученые Сеченовского университета по результатам исследования.
В пресс-службе вуза рассказали, что заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Сеченовского университета Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева вместе со своими коллегами опубликовали в высокорейтинговом журнале "Q1 Nutrients" научный обзор о влиянии продуктов на неврологические заболевания.
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
25 сентября 2025, 16:30
"Как показали исследования с участием 70 тысяч человек, увлечение ультраобработанными продуктами (это чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты, многие замороженные полуфабрикаты) связано с высоким риском деменции. То же касается депрессии – у молодежи с не самыми полезными пищевыми привычками она развивается чаще. Неправильное питание может способствовать и тому, что мигрень станет хронической", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что причиной таких изменений становится сразу несколько механизмов. Например, ультраобработанные продукты, трансжиры (в том числе выпечка и маргарин), добавленный сахар (сладости, соусы) нарушают работу митохондрий – органелл, отвечающих за производство энергии. Из-за сбоя в работе митохондрий выделяются активные формы кислорода и азота, которые повреждают клетки, в том числе нейроны, ускоряя их износ и старение, данный процесс называют окислительным стрессом.
Данилов добавил, что самый известный пример подобных дисфункций – инсулинорезистентность.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают
18 сентября 2025, 05:28
"Митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности, лежащей в основе сахарного диабета II типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также способствуют развитию церебральной инсулинорезистентности, нарушению энергетического метаболизма нейронов и нейровоспалению, что повышает в первую очередь риск болезни Альцгеймера", - отметил специалист, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе вуза уточнили, что из-за дурных пищевых привычек нарушается ось "кишечник-мозг". Это система двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом – они обмениваются информацией через блуждающий нерв, гормоны и иммунную систему.
"Если же на фоне дисбактериоза, то есть нарушения баланса "полезных" и "вредных" бактерий в кишечнике, в мозг поступают поврежденные молекулы и токсичные отходы, это способствует нейровоспалению и может повышать риски, например, болезни Паркинсона", - заключили в вузе.
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Врач рассказал, каких начинок для блинов стоит избегать
15 февраля, 10:43
 
Алексей ДаниловЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала