Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Риск развития деменции, мигрени и депрессии возрастает при потреблении ультраобработанных продуктов, такой вывод сделали ученые Сеченовского университета по результатам исследования.

В пресс-службе вуза рассказали, что заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Сеченовского университета Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева вместе со своими коллегами опубликовали в высокорейтинговом журнале "Q1 Nutrients" научный обзор о влиянии продуктов на неврологические заболевания.

"Как показали исследования с участием 70 тысяч человек, увлечение ультраобработанными продуктами (это чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты, многие замороженные полуфабрикаты) связано с высоким риском деменции. То же касается депрессии – у молодежи с не самыми полезными пищевыми привычками она развивается чаще. Неправильное питание может способствовать и тому, что мигрень станет хронической", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Там уточнили, что причиной таких изменений становится сразу несколько механизмов. Например, ультраобработанные продукты, трансжиры (в том числе выпечка и маргарин), добавленный сахар (сладости, соусы) нарушают работу митохондрий – органелл, отвечающих за производство энергии. Из-за сбоя в работе митохондрий выделяются активные формы кислорода и азота, которые повреждают клетки, в том числе нейроны, ускоряя их износ и старение, данный процесс называют окислительным стрессом.

Данилов добавил, что самый известный пример подобных дисфункций – инсулинорезистентность.

"Митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности, лежащей в основе сахарного диабета II типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также способствуют развитию церебральной инсулинорезистентности, нарушению энергетического метаболизма нейронов и нейровоспалению, что повышает в первую очередь риск болезни Альцгеймера", - отметил специалист, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе вуза уточнили, что из-за дурных пищевых привычек нарушается ось "кишечник-мозг". Это система двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом – они обмениваются информацией через блуждающий нерв, гормоны и иммунную систему.