В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад
14:23 16.02.2026
В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад
В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад
В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад

Следователи в Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад

© Следком/TelegramЗадержание одного из обвиняемых в убийстве девочки в 2006 году в Челябинске
© Следком/Telegram
Задержание одного из обвиняемых в убийстве девочки в 2006 году в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Челябинске раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное в 2006 году, задержаны двое подозреваемых, один из них арестован, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, тело 15-летней девочки нашли в мае 2006 года в реке Миасс у дома по улице 50-летия ВЛКСМ с признаками насильственной смерти. Погибшая не имела близких родственников, являлась сиротой и устойчивых социальных связей не поддерживала, установить подозреваемых тогда не удалось.
"В ходе повторного анализа материалов уголовного дела, проведения дополнительных допросов свидетелей, в том числе с использованием психофизиологического исследования с применением полиграфа, были установлены новые обстоятельства. При силовой поддержке Росгвардии задержаны 36- и 37-летние мужчины", - говорится в сообщении.
Одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения второму фигуранту, добавляет СУСК.
Ведомство поясняет, что девочка находилась с подростками 16 и 17 лет на берегу реки Миасс, на почве ревности они ее избили, после чего она перестала подавать признаки жизни. Подростки сбросили тело девушки в реку.
