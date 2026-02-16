В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Челябинске раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное в 2006 году, задержаны двое подозреваемых, один из них арестован, сообщило региональное СУСК РФ.

Ведомство поясняет, что девочка находилась с подростками 16 и 17 лет на берегу реки Миасс, на почве ревности они ее избили, после чего она перестала подавать признаки жизни. Подростки сбросили тело девушки в реку.