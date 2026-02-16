Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал о мотиве матери, оправданной по делу об убийстве на Урале
13:44 16.02.2026
Адвокат рассказал о мотиве матери, оправданной по делу об убийстве на Урале
Адвокат рассказал о мотиве матери, оправданной по делу об убийстве на Урале
Мотивов у Наталии Гусевой, оправданной присяжными по делу об убийстве трехлетнего сына в Екатеринбурге, не было, дело поступило в суд с прорехами, рассказал РИА
Адвокат рассказал о мотиве матери, оправданной по делу об убийстве на Урале

Адвокат Козлов: мотивов у Гусевой, оправданной по делу об убийстве сына, не было

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Мотивов у Наталии Гусевой, оправданной присяжными по делу об убийстве трехлетнего сына в Екатеринбурге, не было, дело поступило в суд с прорехами, рассказал РИА Новости ее адвокат Александр Козлов.
В минувшую пятницу, 13 февраля, присяжные в составе восьми человек оправдали Гусеву, она была освобождена из-под стражи в зале суда – после этого дело получило еще больший общественный резонанс.
По словам защитника, Гусева познакомилась с Янгиевым, впоследствии ставшим свидетелем обвинения, в феврале 2025 года, а 30 марта, 4 апреля, 29 апреля он приходил в ее квартиру и оставался там ночевать.
С 30 марта в дни посещения Янгиевым квартиры Гусевой у ребенка стали появляться повреждения. Гусева не видела, как ребенок их получал, но происходило это, когда Янгиев оставался наедине с сыном, он объяснял это самостоятельным падением малыша, уточнил Козлов.
Также 30 марта у ребенка образовалась гематома на голове, а 5 апреля он, по словам Янгиева, "ударился о мебель и рассек голову". Вечером перед сном мать снова услышала плач ребенка и, зайдя на кухню, увидела, как ее знакомый удерживает сына, обхватив и с силой прижав к себе, а тот вырывается.
Забрав и посадив ребенка на диван, она заметила, что он быстро заснул в неестественной позе. А затем увидела опухоль на ноге. Янгиев, как спортсмен-борец, уверял мать, что это ушиб, а "скорую" вызывать не нужно.
Однако в шесть утра 6 апреля мать вызвала врачей, которые диагностировали у ребенка перелом бедренной кости. Мать решила прекратить знакомство с Янгиевым. Однако в день выписки из стационара мужчина приехал забрать Гусеву и ее сына домой на такси. Приехав домой, Гусева попросила знакомого сходить в магазин за продуктами, но тот отказался, мотивируя "правилами на его родине, где женщина полностью занимается хозяйством".
"Женщина с тревожным сердцем ушла в магазин, через двадцать минут Янгиев позвонил и сообщил, что мальчик упал с кровати. Мать, вернувшаяся из магазина, застала ребенка в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь. Ребенок умер у нее на руках", – рассказал Козлов.
Знакомый заявил, что сын упал с кровати, у ребенка имелась свежая гематома на голове, других явных внешних повреждений не имелось. Врачи прибывшей скорой помощи констатировали смерть мальчика и матери озвучили причину "как возможный отрыв тромба после падения с кровати". Медики также вызвали полицию.
"Я спрашивал следствие: "А какой мотив у матери убить своего ребенка?"... Что с ней случилось? Она либо должна была не отдавать себе отчета, либо это должно быть временное расстройство", – уточнил Козлов, добавив, что Гусева признана вменяемой, психических расстройств у нее не обнаружено.
Собеседник агентства считает, что следствие пошло по простому пути, характеристика Янгиева, на показаниях которого строилось обвинение, не была исследована, а в деле нет объективных доказательств вины женщины.
По версии следствия, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына, в течение суток не оказывала ребенку помощь. Только вмешательство знакомого заставило женщину вызвать "скорую". Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать вновь применила насилие к сыну, от полученных травм ребенок скончался.
Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
Процесс начался в Свердловском областном суде 10 февраля, по просьбе фигурантки дело рассматривается с участием присяжных заседателей.
В пресс-службе регионального управления СК РФ воздерживаются от комментариев по теме.
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияНаталья ГусеваСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
