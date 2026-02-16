Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти
20:37 16.02.2026
В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти
В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 16.02.2026
В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти
Жителя Тюмени арестовали из-за публикации в Telegram-канале статьи, направленной на разжигание межнациональной ненависти и вражды и содержащей угрозу применения РИА Новости, 16.02.2026
В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти

В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании межнациональной ненависти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 16 янв - РИА Новости. Жителя Тюмени арестовали из-за публикации в Telegram-канале статьи, направленной на разжигание межнациональной ненависти и вражды и содержащей угрозу применения насилия, сообщили в СУ СК по региону.
"27 ноября 2024 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами разместил в публичном интернет-канале статью, направленную на разжигание ненависти к определенным группам, выделенным по национальному и религиозному признаку, содержащую угрозы применения насилия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.
Уточняется, что жителя Тюмени обвиняют в возбуждении ненависти и вражды (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что фигурантом дела является 50-летний Дмитрий Горин, статья с угрозой применения насилия, содержащая лингвистические признаки, направленные на межнациональное возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям народов Кавказа была опубликована в Telegram-канале "Наше ЛукоМоорье". Под стражей обвиняемый будет находиться по 23 марта 2026 года. Постановление об аресте в законную силу не вступило.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС разъяснил, является ли критика чиновников разжиганием ненависти
23 декабря 2025, 13:57
 
