В Тюмени мужчину арестовали по делу о разжигании ненависти

ТЮМЕНЬ, 16 янв - РИА Новости. Жителя Тюмени арестовали из-за публикации в Telegram-канале статьи, направленной на разжигание межнациональной ненависти и вражды и содержащей угрозу применения насилия, сообщили в СУ СК по региону.
"27 ноября 2024 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами разместил в публичном интернет-канале статью, направленную на разжигание ненависти к определенным группам, выделенным по национальному и религиозному признаку, содержащую угрозы применения насилия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.
В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что фигурантом дела является 50-летний Дмитрий Горин, статья с угрозой применения насилия, содержащая лингвистические признаки, направленные на межнациональное возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям народов Кавказа была опубликована в Telegram-канале "Наше ЛукоМоорье". Под стражей обвиняемый будет находиться по 23 марта 2026 года. Постановление об аресте в законную силу не вступило.
