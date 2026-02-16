https://ria.ru/20260216/turtsiya-2074806513.html
Опрос показал, сколько турков поддерживают внешнюю политику Анкары
Опрос показал, сколько турков поддерживают внешнюю политику Анкары
Опрос показал, сколько турков поддерживают внешнюю политику Анкары
Более 42% опрошенных граждан Турции считают внешнюю политику правящей в стране Партии справедливости и развития (AK Parti) неудачной, при этом более 35% назвали
Опрос показал, сколько турков поддерживают внешнюю политику Анкары
РИА Новости: внешнюю политику Анкары критикуют более 40% турков
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Более 42% опрошенных граждан Турции считают внешнюю политику правящей в стране Партии справедливости и развития (AK Parti) неудачной, при этом более 35% назвали ее успешной, следует из данных опроса исследовательского центра ASAL, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно результатам исследования, 12,2% респондентов назвали внешнюю политику "очень успешной", 23% - просто "успешной". При этом 28% считают ее "неуспешной", еще 14,5% - "очень неуспешной". Нейтральную позицию ("ни успешной, ни неуспешной") заняли 14,6% участников опроса, а 7,7% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 16 по 24 января методом телефонного интервью среди 2000 респондентов в 26 провинциях страны. Заявленная погрешность исследования составляет 2,5%.