Опрос показал, сколько турков поддерживают внешнюю политику Анкары

АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Более 42% опрошенных граждан Турции считают внешнюю политику правящей в стране Партии справедливости и развития (AK Parti) неудачной, при этом более 35% назвали ее успешной, следует из данных опроса исследовательского центра ASAL, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 12,2% респондентов назвали внешнюю политику "очень успешной", 23% - просто "успешной". При этом 28% считают ее "неуспешной", еще 14,5% - "очень неуспешной". Нейтральную позицию ("ни успешной, ни неуспешной") заняли 14,6% участников опроса, а 7,7% затруднились с ответом.