Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира

ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, что включил Россию в топ-5 самых интересных стран мира.