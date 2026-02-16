Рейтинг@Mail.ru
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/turizm-2074589112.html
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира - РИА Новости, 16.02.2026
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, что включил Россию в топ-5... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:33:00+03:00
2026-02-16T05:33:00+03:00
россия
южная америка
зальцбург (город)
туризм
австрия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_d1d26736358746e9659de99a65b12b20.jpg
https://ria.ru/20250812/alyaska-2034735549.html
россия
южная америка
зальцбург (город)
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f2a2b90a281a5bb42f4253b88f685f49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная америка, зальцбург (город), туризм, австрия, общество
Россия, Южная Америка, Зальцбург (город), Туризм, Австрия, Общество
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира

Австриец Свобода назвал Россию одной из самых интересных стран мира

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, что включил Россию в топ-5 самых интересных стран мира.
"Россия - особенная страна. Если я называю пять самых интересных стран - Россия точно в списке. Иногда пейзаж немного скучный - тысячу километров всё одинаково. В Южной Америке разнообразнее. Но зато внутри России - очень много языков, очень много народов. Это делает страну очень интересной. Я всем говорю: поезжайте туда", - поделился он.
Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек территорию России, побывав в Сибири и Магадане. Сейчас его путешествие продолжается.
Семья, в которой жил Павел Шалимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Россиянин, учившийся на Аляске, рассказал о любви ее жителей к России
12 августа 2025, 10:15
 
РоссияЮжная АмерикаЗальцбург (город)ТуризмАвстрияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала