Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира

ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе, рассказал в интервью РИА Новости, что включил Россию в топ-5 самых интересных стран мира.
"Россия - особенная страна. Если я называю пять самых интересных стран - Россия точно в списке. Иногда пейзаж немного скучный - тысячу километров всё одинаково. В Южной Америке разнообразнее. Но зато внутри России - очень много языков, очень много народов. Это делает страну очень интересной. Я всем говорю: поезжайте туда", - поделился он.
Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек территорию России, побывав в Сибири и Магадане. Сейчас его путешествие продолжается.
