В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Тринадцать туристов, попросившие помощь в эвакуации в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, вышли на связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С ними все в порядке, двигаются по своему маршруту. С ними связались, они сказали, что в помощи не нуждаются. Передали информацию", – сказала собеседница агентства.