В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи
Тринадцать туристов, попросившие помощь в эвакуации в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, вышли на связь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:11:00+03:00
2026-02-16T18:11:00+03:00
2026-02-16T18:14:00+03:00
происшествия
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
