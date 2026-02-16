Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 16.02.2026 (обновлено: 18:14 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/turisty-2074776102.html
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи - РИА Новости, 16.02.2026
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи
Тринадцать туристов, попросившие помощь в эвакуации в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, вышли на связь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:11:00+03:00
2026-02-16T18:14:00+03:00
происшествия
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95570/59/955705923_0:236:2801:1812_1920x0_80_0_0_69d5ff17d84d36751b78ab67bb9b92e2.jpg
https://ria.ru/20260216/khmao-2074771111.html
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95570/59/955705923_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_097ffd99bdeb89caf9b3947a56b991e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи

РИА Новости: в ХМАО группа туристов вышла на связь после просьбы о помощи

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкРабота диспетческой службы МЧС России
Работа диспетческой службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Тринадцать туристов, попросившие помощь в эвакуации в Березовском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, вышли на связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"С ними все в порядке, двигаются по своему маршруту. С ними связались, они сказали, что в помощи не нуждаются. Передали информацию", – сказала собеседница агентства.
Ранее в понедельник представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что группа туристов-староверов в составе 13 человек попросила помощь в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе. По его словам, в составе группы староверов-туристов 11 женщин и двое мужчин, установленным порядком туристическая группа не зарегистрировалась.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В ХМАО группа туристов попросила помощь в эвакуации
Вчера, 18:01
 
ПроисшествияБерезовский районХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала