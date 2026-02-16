https://ria.ru/20260216/tsiklon-2074746740.html
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в своем Telegram-канале фото балканского циклона над Москвой и областью. РИА Новости, 16.02.2026
москва
