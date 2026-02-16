Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью
16:59 16.02.2026
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью

© Фото : Роскосмос/TelegramФото балканского циклона над Москвой и областью
Фото балканского циклона над Москвой и областью
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в своем Telegram-канале фото балканского циклона над Москвой и областью.
"На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришёл балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова. Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение этого циклона", - говорится в посте "Роскосмоса".
Снежный циклон над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Роскосмос" показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
13 февраля, 09:08
 
МоскваСредиземное мореБалканский полуостровРоскосмосПогодаОбщество
 
 
