https://ria.ru/20260216/tsentr-2074708858.html
Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра
Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра - РИА Новости, 16.02.2026
Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента России Владимира Путина поддержать идею строительства национального семеноводческого центра на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:48:00+03:00
2026-02-16T14:48:00+03:00
2026-02-16T14:48:00+03:00
россия
орловская область
андрей клычков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074688883_0:86:1880:1144_1920x0_80_0_0_f167e0a1e31306538fc8f051a446de79.jpg
https://ria.ru/20260216/putin-2074703892.html
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074688883_192:0:1739:1160_1920x0_80_0_0_e726a58f82239b749aab98359b486b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орловская область, андрей клычков, владимир путин, общество
Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Владимир Путин, Общество
Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра
Путина попросили поддержать создание семеноводческого центра в Орловской области