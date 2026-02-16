Рейтинг@Mail.ru
14:48 16.02.2026
Клычков попросил Путина поддержать создание семеноводческого центра
россия, орловская область, андрей клычков, владимир путин, общество
Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента России Владимира Путина поддержать идею строительства национального семеноводческого центра на территории региона.
"И здесь, Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться уже в продолжение того разговора, прошлого, с просьбой - идея проработана с Миннауки (Минобрнауки, министерство науки и высшего образования и науки РФ - ред.) - поддержать нас в создании на территории региона национального семеноводческого центра", - сказал Клычков в ходе встречи с президентом РФ.
Он добавил, что уже найдено взаимопонимание с бизнесом, который готов инвестировать в государственные структуры федерального уровня на территории региона. Глава региона уточнил, что семена нельзя вырастить за год или полтора, однако в Орловской области есть хорошая основа, которая позволит дать эффект в семеноводстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы
РоссияОрловская областьАндрей КлычковВладимир ПутинОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала