Условия кредитования предприятий в России в феврале смягчились
Условия кредитования предприятий в России в феврале смягчились
Условия кредитования предприятий в России в феврале смягчились
Результаты февральского опроса предприятий показывают, что общий баланс оценок по условиям кредитования несколько снизился и находился вблизи средних значений... РИА Новости, 16.02.2026
Условия кредитования предприятий в России в феврале смягчились
ЦБ: условия кредитования предприятий в России в феврале смягчились