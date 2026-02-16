Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России, сообщается в Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".

"Направления экономических исследований в Банке России в 2026–2028 годах... развитие маркетплейсов и их влияние на инфляцию. Цифровизация (маркетплейсы, онлайн-торговля) меняет поведение потребителей и производителей и влияет на гибкость ценообразования, трансмиссию ценовых шоков производителей", - говорится там.

Отмечается, что развитие маркетплейсов меняет потребительское и финансовое поведение экономических агентов.

"Способно ли это каким-то ощутимым образом прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции?", - задается вопросом регулятор.

ЦБ РФ также планирует исследовать формирование платформенной экономики.