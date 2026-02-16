Рейтинг@Mail.ru
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России
18:24 16.02.2026
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России

ЦБ РФ изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Направления экономических исследований в Банке России в 2026–2028 годах... развитие маркетплейсов и их влияние на инфляцию. Цифровизация (маркетплейсы, онлайн-торговля) меняет поведение потребителей и производителей и влияет на гибкость ценообразования, трансмиссию ценовых шоков производителей", - говорится там.
Отмечается, что развитие маркетплейсов меняет потребительское и финансовое поведение экономических агентов.
"Способно ли это каким-то ощутимым образом прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции?", - задается вопросом регулятор.
ЦБ РФ также планирует исследовать формирование платформенной экономики.
"Цифровая трансформация экономики и развитие финансовых технологий способны существенно изменить финансовый рынок. Во-первых, цифровая трансформация сделала возможным появление цифровых платформ, новых бизнес-моделей – экосистем и выход на рынок финансовых услуг новых игроков – розничных маркетплейсов. Во-вторых, создала новые типы финансовых контрактов (обеспечивающих автоматическое исполнение условий сделок) и институты, в частности через децентрализованные финансы. Возникли предпосылки к дезинтермедиации и фрагментации на финансовом рынке", - отмечает регулятор.
Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
