https://ria.ru/20260216/tsb-2074781105.html
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России
Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России, сообщается в материалах регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:24:00+03:00
2026-02-16T18:24:00+03:00
2026-02-16T18:25:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20260214/nakopleniya-2074346596.html
россия
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ РФ изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России, сообщается в материалах
регулятора "Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах".
"Направления экономических исследований в Банке России в 2026–2028 годах... развитие маркетплейсов и их влияние на инфляцию. Цифровизация (маркетплейсы, онлайн-торговля) меняет поведение потребителей и производителей и влияет на гибкость ценообразования, трансмиссию ценовых шоков производителей", - говорится там.
Отмечается, что развитие маркетплейсов меняет потребительское и финансовое поведение экономических агентов.
"Способно ли это каким-то ощутимым образом прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции?", - задается вопросом регулятор.
ЦБ РФ также планирует исследовать формирование платформенной экономики.
"Цифровая трансформация экономики и развитие финансовых технологий способны существенно изменить финансовый рынок. Во-первых, цифровая трансформация сделала возможным появление цифровых платформ, новых бизнес-моделей – экосистем и выход на рынок финансовых услуг новых игроков – розничных маркетплейсов. Во-вторых, создала новые типы финансовых контрактов (обеспечивающих автоматическое исполнение условий сделок) и институты, в частности через децентрализованные финансы. Возникли предпосылки к дезинтермедиации и фрагментации на финансовом рынке", - отмечает регулятор.