06:03 16.02.2026
в мире, россия, цар, владимир путин, леон додону-пунагаза, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, ЦАР, Владимир Путин, Леон Додону-Пунагаза, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава ЦАР планирует обсудить с Путиным строительство малой АЭС

Фостен Арканж Туадера планирует обсудить с Путиным строительство в ЦАР малой АЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 30 марта, они обсудят, в частности, строительство малой АЭС, сообщил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Ранее Туадера заявил, что планирует посетить с визитом РФ, а также рассчитывает на встречу с Путиным.
"Точная дата пока неизвестна, но президент планирует визит после инаугурации, которая состоится 30 марта. Обсуждаться, в частности, будет и строительство малой АЭС", - сказал Додону-Пунагаза.
Собеседник агентства подчеркнул, что Центральноафриканская Республика обладает значительными запасами урана.
"После того, как французская компания "Арева" вышла из страны, "Росатом" инициировал строительство мини-атомной электростанции для ускорения экономического развития. Как утверждают специалисты из "Росатома", строительство такой станции занимает не менее 10 лет. Обсуждение этого проекта будет возобновлено во время предстоящего визита президента Фаустина Арханжа Туадеры в Москву", - уточнил посол.
