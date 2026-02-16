Глава ЦАР планирует обсудить с Путиным строительство малой АЭС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 30 марта, они обсудят, в частности, строительство малой АЭС, сообщил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.