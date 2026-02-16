Глава ЦАР планирует обсудить с Путиным строительство малой АЭС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая состоится 30 марта, они обсудят, в частности, строительство малой АЭС, сообщил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
"Точная дата пока неизвестна, но президент планирует визит после инаугурации, которая состоится 30 марта. Обсуждаться, в частности, будет и строительство малой АЭС", - сказал Додону-Пунагаза.
Собеседник агентства подчеркнул, что Центральноафриканская Республика обладает значительными запасами урана.
"После того, как французская компания "Арева" вышла из страны, "Росатом" инициировал строительство мини-атомной электростанции для ускорения экономического развития. Как утверждают специалисты из "Росатома", строительство такой станции занимает не менее 10 лет. Обсуждение этого проекта будет возобновлено во время предстоящего визита президента Фаустина Арханжа Туадеры в Москву", - уточнил посол.
Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество
28 января, 12:00