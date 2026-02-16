ЦАР заинтересована в поставках в Россию арахиса, кофе и какао, заявил посол

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.

"Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике", - сказала он.

Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива.