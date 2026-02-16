Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
02:38 16.02.2026
ЦАР заинтересована в поставках в Россию арахиса, кофе и какао, заявил посол
ЦАР заинтересована в поставках в Россию арахиса, кофе и какао, заявил посол
ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в... РИА Новости, 16.02.2026
россия, цар, москва, леон додону-пунагаза, африка
Россия, ЦАР, Москва, Леон Додону-Пунагаза, Африка
ЦАР заинтересована в поставках в Россию арахиса, кофе и какао, заявил посол

Посол Додону-Пунагаза: ЦАР заинтересована в поставках кофе и какао в Россию

© РИА Новости / Евгений БиятовКофейные зерна, готовые к употреблению
Кофейные зерна, готовые к употреблению - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кофейные зерна, готовые к употреблению. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦАР заинтересована в поставках кофе, арахиса и какао собственного производства в Россию, а также может предложить фрукты, но главный вопрос заключается в логистике, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Моя страна производит кофе очень хорошего качества, мы могли бы его поставлять, а также манго, какао, арахис, кунжут, черный перец и высококачественную древесину. Вопрос в логистике", - сказала он.
Дипломат также выразил благодарность России за безвозмездные поставки зерна и топлива.
Россия ранее направила Центральноафриканской Республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн российской пшеницы.
